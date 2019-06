Zurück in die Natur Eine Pause für Handy, X-Box und Co.

Facebook

Gründer Paul Lamprecht zeigt seinem Sohn Johannes, worauf es beim Bauen und Schnitzen ankommt. © Theresa Niederl

Sonntagnachmittag im Rückhaltebecken Klausenbach: Kinder, die fast im hohen Gras verschwinden und Eltern, die begeistert auf der Suche nach allem sind, das vielleicht schwimmt. Einmal im Monat trifft sich die Abenteuer- und Naturjugend Feuersalamander, diesmal um gemeinsam kleine Boote zu bauen und sie in einem der Tümpel im Rückhaltebecken schwimmen zu lassen. Die einzige Regel dabei: verwendet wird nur, was in der Natur gefunden wird.

Vereinsgründer und Obmann Paul Lamprecht ist dabei mittendrinn. Gemeinsam mit seinem Sohn Johannes, der ebenfalls von Anfang an beim Verein dabei war, sitzt er in der Wiese und schnitzt Kerben in ein kleines Stück Holz, das später ein Segel tragen wird.