Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Food Trucks servieren mehr als 200 verschiedene Speisen © WE SHOOT IT

Die Food Trucks rollen an und verwandeln den Parkplatz vor dem Freibad und Hallenbad in Feldbach zur Feinschmecker-Meile. Mehr als 30 Aussteller werden am Street Food Market mehr als 200 verschiedene Speisen anbieten. Die kulinarische Weltreise führt etwa nach Sri Lanka, in die USA oder auch nach Ungarn, schließlich locken neben Burger und Co. auch ungarische Baumstrietzel.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.