Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aufweitung Sicheldorf gegen Erosion der Flusssohle: die Breite der Mur hat sich fast verdoppelt © Bundeswasserbauverwaltung Steiermark/A14

Das Gros der Experten, die in den vergangenen 20 Jahren an der Grenz-Mur gearbeitet haben, war bei der bilateralen Konferenz über die Zukunft der Grenz- Mur in Radenci (Slowenien) vertreten. In Vorträgen wurden umgesetzte Maßnahmen und ihre Auswirkungen präsentiert. Workshops dienten der Sammlung von Ideen und Ausarbeitung von Maßnahmen für einen Managementplan Mur 2030.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.