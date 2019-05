Kleine Zeitung +

Murkostladen und Lorberplatz Mureck feiert am Samstag zwei Eröffnungen

Der Murkostladen in Mureck öffnet am Samstag (11. Mai) um acht Uhr seine Pforten am neu gestalteten Lorberplatz. Dieser wird um zehn Uhr eingeweiht. Die Kleine Zeitung hat sich vorab umgesehen.