Kommandantstellvertreter Michael Lafer freut sich schon über viele Stimmen für die Feuerwehr Riegersburg © FF Riegersburg

Im Rahmen der Platzwahl der Kleinen Zeitung sagen die Steirer den Feuerwehren heuer Danke für deren tagtägliche Arbeit. Gekürt wird die beliebteste Feuerwehr des Landes. Rund 90 Kandidaten sind schon dabei und die Südoststeiermark ist mit 20 Wehren sehr stark vertreten.

Rasch angemeldet hat sich die Wehr Breitenbuch. Es wird eifrig gesammelt – auch am heutigen Florianisonntag. In Schützing nutzen die Mitglieder ihre Kontakte und sind bei Veranstaltungen aktiv, um Stimmen zu ergattern. Listen liegen in Gasthäusern auf, erzählt Kommandant Willibald Schloffer jun..

