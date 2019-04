Facebook

Zeckenschutz-Impfung in Feldbach © miss_mafalda - stock.adobe.com

Noch zwei Termine für die Zeckenschutzimpfung bietet die Steiermärkische Gebietskrankenkasse in ihrer Außenstelle in Feldbach an. Der erste findet am Freitag, dem 19. April, von 9 bis 14 Uhr in GKK-Außenstelle Feldbach in der Ringstraße 25 statt. Einen weiteren Termin gibt es am 10. Mai.