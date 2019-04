Facebook

Der Kirchbacher Thomas Schmid war Soldat im Zweiten Weltkrieg © privat

Der Brief, den Thomas Griessl aus Kirchbach im Nachlass seiner Tante entdeckt hat, war die Initialzündung. „Er hat mich sehr ergriffen“, erklärt Griessl. Datiert ist der Brief mit 10. Mai 1946, Nachkriegszeit. „Sehr geehrtes Fräulein Reli!“, steht darin geschrieben. Absender ist ein Kriegsveteran, ein Kamerad von Relis Freund Thomas. Der war seit über einem Jahr, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, spurlos verschwunden. Er hatte an der Front gekämpft. „Als sie Thomas brachten, war er schon tot. Es ist schwer für mich, doch einmal müssen Sie es doch erfahren“, schrieb der Kamerad in dem Brief.

