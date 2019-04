Pkwlenker wollte in Kirchberg von Gemeindestraße in Landesstraße einbiegen und übersah anderes Fahrzeug. Bei der Kollision wurden beide Lenker leicht verletzt.

Der Pkw des Grazers wurde in Wiese neben der Kreuzung geschleudert © FF Kirchberg/R.

Kurz vor elf Uhr hat es am Freitag auf der L201 im Gemeindegebiet von Kirchberg an der Raab gekracht. Ein Südoststeirer fuhr mit seinem Pkw aus Studenzen kommend Richtung Kirchberg an der Raab. Ein Grazer Autolenker wollte von der Gemeindestraße aus Richtung Gasthaus Gsöls kommend in die Landesstraße einbiegen und übersah das Fahrzeug des Südoststeirers. Es kam zur Kollision auf der Kreuzung.

