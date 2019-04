Beim Gassi gehen war Berner Sennenhund "Leni" in die Raab gesprungen. Das Tier schaffte es aber nicht mehr heraus. Am Tag nach dem Vorfall war sie schon wieder im Wasser.

Die Hundegeschwister Leni und Emma © Privat

Normalerweise würden ihre beiden Hunde beim Gassi gehen nicht in die Raab springen, erzählt Brigitte Gsöllpointner. Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr überlegte es sich einer der beiden allerdings anders. "Leni ist ein bisschen stürmisch", erzählt die Fehringerin. Der Hund sprang in Pertlstein (Gemeinde Fehring) über die steile Böschung in die Raab.

