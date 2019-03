Kleine Zeitung +

Einbruch in Feldbacher Schulen Einbrecher erbeuteten Bargeld und Tablets

Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in Feldbach in die Polytechnische Schule und die Neue Mittelschule ein. Die Beute: Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie mehrere Tablets.