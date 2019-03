Während der Fahrt begann in Mettersdorf/S. ein Pkw mit zwei Personen zu brennen. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehr Mettersdorf/S. musste zu Fahrzeugbrand ausrücken © LFV Franz Fink

Eine Südoststeirerin war am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der L219 im Ortsgebiet von Mettersdorf am Saßbach unterwegs. Während der Fahrt bemerkte sie, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Sie hielt sofort an, verließ wie ihr männlicher Beifahrer das Fahrzeug und verständigte die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr Mettersdorf am Saßbach kurz darauf mit elf Mann unter der Einsatzleitung von Kommandant Rudolf Radl eintraf, schlugen schon Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. An dem Fahrzeug älteren Baujahres entstand Totalschaden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.