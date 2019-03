Pkw-Lenker wollte in Mühldorf aus Wohnsiedlng auf die B66 einbiegen und übersaß anderes Fahrzeug. Beim Zusammenstoß wurde der Lenker des Pkw, der aus der Nebenstraße kam, verletzt.

Der Lenker des linken Pkw wurde bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt © FF Mühldorf

Ein Südoststeirer wollte am Montag kurz vor 17 Uhr in Mühldorf (Gemeinde Feldbach) von einer Wohnsiedlung auf die B66 einbiegen. Dabei dürfte er das Fahrzeug eines anderen Südsteirer übersehen haben, der in Richtung Bad Gleichenberg unterwegs war.

