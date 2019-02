Kleine Zeitung +

Tieschen Aufmerksamer Feuerwehrmann verhindert Waldbrand

Feuerwehrmann sah in Tieschen Rauch am Waldrand. Er alarmierte Kollegen, fuhr sofort zum Brandort und begann mit Gartenschlauch zu löschen. So konnte er verhindern, dass der Heckenbrand auf den nahen Wald übergriff.