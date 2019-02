Ronaldo, Messi und Co. gaben in Bad Gleichenberg ihr Bestes - angeleitet von den Teilnehmern des fünften Fifa-Turniers.

60 Teilnehmer spielten beim Fifa Turnier der "GLBG Crew" in Bad Gleichenberg um den Sieg © (c) Azra Mujacic

Auf das traumhafte Frühlingswetter verzichteten am Wochenende (16. Februar) rund 60 Fifa-Begeisterte liebend gerne: Sie bewiesen in der Sporthalle Merkendorf Geschick an der Konsole. Im Rahmen des des fünften Fifa Turniers in Bad Gleichenberg (Bezirk Südoststeiermark) sorgten sie für torreiche Partien.