Das Iduna Warenhauses in Jennersdorf beschäftigt sich in neuen Projekten mit dem Upcycling von Kleinmöbeln.

Die Mitarbeiterinnen des Iduna Warenhauses mit Ingrid Kornberger sowie Walter Temmel und Gerhard Pongracz (südburgenland plus) © Regina Trummer

Der Name ist Programm, bedeutet Iduna doch „Ideenreich und nachhaltig“. Und so ist es das Anliegen des Vereins, im Rahmen von „Social Enterprises“ Lösungen für gesellschaftliche Problemstellungen anzubieten, unternehmerisches Denken und sozialen Mehrwert zu verbinden und die Einnahmen wieder in Projekte zu investieren.

Neues Projekt

In der jüngsten Sitzung von „südburgenland plus“ (Verein zur Förderung der Lebensqualität in der Region und Leader-Management) wurde das Projekt „Iduna KleinMöbelLager und TextilDemontage“ einstimmig zur Förderung (Gesamtkosten: 245.000 Euro auf drei Jahre, 80 Prozent gefördert) empfohlen.

Möbel spenden

Seit 2014 bietet Iduna im Warenhaus Kleider, Taschen, Spielzeug, Bücher oder Geschirr an, die von jenen, die sie nicht mehr benötigen, als Spenden abgegeben werden. Ab sofort freut man sich auch über Kleinmöbel aller Art, für die in Zukunft auch ein Abholservice eingerichtet werden soll.

Wichtig ist uns auch Weiterbildung und Integration für ältere Arbeitnehmerinnen und Wiedereinsteigerinnen Ingrid Kornberger

Arbeitsplätze für Frauen

„Wichtig sind uns zusätzlich zum Aspekt, gebrauchte Waren ressourcenschonend wieder in den Kreislauf zu bringen, auch Weiterbildung und Integration für ältere Arbeitnehmerinnen und Wiedereinsteigerinnen“, erklärt Ingrid Kornberger von Iduna, wo derzeit acht Mitarbeiterinnen tätig sind – mit dem neuen Projekt, das auch eine Designerin und eine Restauratorin beraten, sollen vier weitere dazukommen.

Öffnungszeiten von Iduna Geöffnet ist das Iduna-Warenhaus (Jennersdorf, Hauptstraße 27, hinter dem AMS) von Montag bis Donnerstag (8.30 bis 12.30 Uhr) und Freitag (8.30 bis 17.30 Uhr). Nähere Infos unter Tel. 0664-34 64 342.

„Das Fördergeld ist sicher gut angelegt, sind doch Weiterbildung und Qualifizierung Schlüssel zum Erfolg vor allem auch für ältere Arbeitnehmerinnen“, ist „südburgenland plus“-Obmann Walter Temmel überzeugt.

