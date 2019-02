Facebook

Die Krapfenexpertinnen Caroline (li.) und Karoline Pock mit ihren fertigen Prachtexemplaren © Thomas Plauder

Valentinstag in Eichfeld. Warm ist es in der Küche des Bauernhauses. Sehr warm sogar. Die Sonne strahlt draußen und drinnen glüht der Kachelofen. Im Sommer am Strand ist es vermutlich nicht viel wärmer. Zwei Damen macht die Hitze freilich nichts aus. Gut gelaunt flitzen Karoline und Caroline Pock – nein, das ist kein Schreibfehler – durch ihr Reich. Jeder Handgriff sitzt bei dem dynamischen Damenduo. Das Ergebnis ihrer Arbeit liegt vor ihnen – Faschingskrapfen. Goldbraun und in der Mitte ein dicker heller Reif. „So sind sie perfekt“, sagt Karoline Pock, die älteren der beiden. „Der Reif war auch früher immer der Stolz der Hausfrauen“, sagt die 67-Jährige. „Breit muss er sein.“

