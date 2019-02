Zwischen dem Kreisverkehr Saaz und dem Unfahrungstunnel in Gniebing ereignete sich am Donnerstag, kurz nach 13 Uhr, ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Dabei wurde eine Frau unbestimmten Grades verletzt.

Lenkerin krachte mit dem Pkw in ein entgegenkommendes Fahrzeug © FF Paldau

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der B68a - das ist die Verkehrsspange zwischen dem Kreisverkehr in Saaz und dem Tunnel in Gniebing. Dabei wurde zumindest eine Person unbestimmten Grades verletzt.