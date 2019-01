Autolenkerin rutschte in Bierbaum am Auersbach von Gemeindestraße in den Graben. Nach aufwendiger Bergung konnte sie ihre Fahrt fortsetzen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kleintransporter steckte im Graben fest FF Bierbaum am Auersbach © FF Bierbaum am Auersbach

Die Lenkerin eines Kleintransporters war am Dienstagvormittag auf einer Gemeindestraße in Bierbaum am Auersbach (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) unterwegs. Kurz nach elf Uhr kam sie in einem Waldstück von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Es ging mit dem Fahrzeug weder vor noch zurück. Die Feuerwehren Bierbaum am Auersbach - zwei Fahrzeuge und elf Mitglieder - und Mureck - SRF und sechs Feuerwehrleute - rückten an, um die Lenkerin aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.