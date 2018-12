Nach Lkw-Unfall zwischen Oberdorf und Maxendorf bleibt die L202 bis Samstag in der Früh gesperrt. Für die Bergung des Lkw ist ein Spezialkran erforderlich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Umleitungen bis Samstag in der Früh © STED/GIS STEIERMARK

Am Freitag gegen 16 Uhr ereignete sich auf der L202, der Kirchbergerstraße zwischen Oberdorf und Maxendorf ein Lkw-Unfall. Ein Sattelzug kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, knickte ein und blockiert beide Fahrspuren der Kirchbergerstraße. Die Bergung des Schwerfahrzeuges ist derzeit nicht möglich. Sie wird laut vorliegenden Informationen durch die Polizei beziehungsweise der einsatzleitenden Feuerwehr am Samstag in der Früh mit einem Spezialkran durchgeführt.

Die L202, Kirchbergerstraße, bleibt bis auf Widerruf zwischen Oberdorf am Hochegg und Maxendorfberg gesperrt. Eine Umleitung für den gesamten Verkehr wird aktuell vom Straßenerhaltungsdienst - Straßenmeisterei St. Stefan - eingerichtet.

Das sind die Umleitungen

Von Kirchbach kommend müssen alle Fahrzeuge über die B73, L203 (St. Stefan), L216 (Paldau), und der L201 in Richtung Kirchberg a.d. Raab ausweichen.

Von Kirchberg a. d. Raab in Richtung Kirchbach wird der Verkehr über die L201 bis Saaz, L216 (Paldau), L203 (St. Stefan) und der B73 umgeleitet. Ein Zufahren bis Oberdorf ist möglich.