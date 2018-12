Facebook

Rettung brachte verletzten Traktorlenker ins Krankenhaus © Jürgen Fuchs

Eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Hartberg/Fürstenfeld lenkte am Dienstagnachmittag gegen 16.35 Uhr ihren Pkw auf der B57 von Henndorf kommend in Richtung Jennersdorf. Dabei wurde ihre Aufmerksamkeit, laut ihren eigenen Angaben, von ihrem Mobiltelefon abgelenkt und sie übersah einen Traktor, der vor ihr fuhr. Gelenkt wurde er von einem 78-jährigen Mann aus dem Bezirk Jennersdorf. Der Pkw fuhr auf den Traktor auf. Das Zugfahrzeug wurde durch den Anprall in den rechten Straßengraben geschleudert, der schwer beschädigte PKW kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Lenker des Traktors erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Frau blieb unverletzt. Die bei beiden Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ.