20-Jähriger verletzte sich in einer Firma in St. Stefan im Rosental beim Zuschneiden eines Plastikmülldeckels an der Hand.

Der Verletzte wurde ins LKH Graz gebracht © Jürgen Fuchs

Ein 20-jähriger Mann wollte am Dienstag gegen 11.45 Uhr in einer Firma in Glojach (Gemeinde St. Stefan im Rosental) mit einem Stanley-Messer einen Plastikmülldeckel zurecht schneiden. Dabei rutschte die Klinge ab und der junge Mann schnitt sich in die Handfläche der linken Hand. Nach der Erstversorgung durch Arbeitskollegen wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz gebracht.