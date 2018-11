Facebook

Die Feuerwehr Fehring barg das Unfallfahrzeug © LFV Franz Fink

Eine Südoststeirerin war am Donnerstagabend mit ihrem Microcar auf der Belvederestraße in Fehring stadtauswärts unterwegs. Kurz nach 18 Uhr kam sie mit ihrem Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Die Frau kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Die Feuerwehr Fehring rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann aus. Mit Hilfe des Krans wurde das Auto aus dem Graben gehoben. Das Fahrzeug war vorne beschädigt. Es wurde von einem Mitarbeiter einer Autowerkstatt in Augenschein genommen. Eine Weiterfahrt war nicht möglich.