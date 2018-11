Einbindung junger Menschen in kommunale Entwicklung und sicherer Umgang mit digitalen Medien sind neue Angebote in der Südoststeier.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Land, Kommunen und Jugendmanagement setzen Projekte um © Regina Trummer

Abwanderung junger Menschen aus dem ländlichen Raum mangels Arbeitsplätzen und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bereiten der Politik Sorgen. Vom Land Steiermark wurde daher eine Strategie bis zum Jahr 2022 entwickelt. „Unser Anliegen ist, die Jugendlichen auf dem Weg in die Selbstständigkeit bestmöglich zu begleiten. Dies geschieht über Jugendverbände, in der offenen Jugendarbeit, Fachstellen und kommunalen Einrichtungen“, so Landesrätin Ursula Lackner. In einem Jahr seien bereits rund 18.000 Jugendliche erreicht worden. Nun werden in den Regionen Schwerpunkte gesetzt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.