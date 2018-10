Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beiden Pkw prallten frontal zusammen © FF Rohr/R./Zeitfogel

Ein Pkw-Lenker aus Graz war am Dienstagvormittag gegen 9.15 Uhr auf der L201 von Feldbach Richtung Kirchberg an der Raab unterwegs. Am Beginn der langen Geraden vor Unterstorcha (Gemeinde Paldau) geriet der 73-jährige Mann mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 48-jährige Südoststeirerin verriss ihr Fahrzeug, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie streifte mit ihrem Pkw den Wagen des Grazers, geriet mit ihrem Auto ins Schleudern und prallte dann frontal in einen nachfolgenden Pkw, der von einer 59-jährigen Frau aus der Südoststeiermark gelenkt wurde.

Die Lenkerin des Fahrzeugs wurde schwer verletzt Foto © FF Rohr/R. Zeitfogel

Der 73-jährige Mann blieb unverletzt. Die 48-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen. Die zweite Lenkerin trug Verletzungen unbetimmten Grades davon. Beide Frauen wurden vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung am Unfallort in das LKH Feldbach gebracht. An den beiden Pkw entstand schwerer Sachschaden Foto © FF Rohr/R. Zeitfogel

Die Feuerwehr Rohr an der Raab war unter der Leitung von Kommandant Ewald Zeitfogel mit sechs Mitgliedern und zwei Fahrzeugen am Unfallort. Sie barg den Pkw des Grazers per Seilwinde aus dem Graben und stellte ihn gesichert ab, entfernte die beiden anderen Pkw von der Unfallstelle und führte Aufräumarbeiten durch. An zwei der drei beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Der Pkw des Grazers. Der Lenker blieb unverletzt Foto © FF Rohr/R. Zeitfogel

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.