Durch das Seitenfenster befreit Regennasse Fahrbahn: Ausritte in den Straßengraben

Pkw-Lenker kam in Kapfenstein von regennasser Landesstraße ab. Erst schien es, als sei er eingeklemmt, doch dann konnte er sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. In Mühldorf schlitterte ein Lenker mit seinem Pkw rund 40 Meter in einem Graben entlang.