Frontalzusammenstoß Frau schwer verletzt: Auto kollidierte mit Lkw und Pkw

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag auf der L212 in Aschau am Ottersbach. Ein Frau wurde bei Frontalzusammenstoß zweier Pkw verletzt und musste mit schweren Kopfverletzungen ins LKH Graz geflogen werden.