Auf einem Werksgelände in Mühldorf geriet der Vorderreifen eines Lkw in Brand. Rasches Eingreifen von Mitarbeitern und Feuerwehr verhinderte größeren Schaden.

Feuerwehr kühlte den Reifen unter Einsatz von schwerem Atemschutz mit Wasser © FF Feldbach/Friedberger

Zu einem Fahrzeugbrand musste die Feuerwehr Feldbach am Montag kurz nach 12.30 Uhr ausrücken. Auf einem Werksgelände in Mühldorf war bei einem Lkw ein Vorderreifen in Brand geraten. Das Feuer dürfte vermutlich aufgrund eines technischen Defekt von der Bremsanlage seinen Ausgang genommen haben.

