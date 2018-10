Autolenker fuhr auf der B66 nahe Riegersburg in einer scharfen Kurve gerade aus und landete im Graben. Der Mann kam mit dem Schrecken davon.

Ausritt in den Graben

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr St. Kind konnte den Pkw rasch von an der unübersichtlichen Stelle wegbringen © Jürgen Fuchs

Glimpflich verlief am Samstagabend ein Ausritt mit seinem Pkw für einen Südoststeirer. Der Mann war gegen 22.30 Uhr aus Fahrtrichtung Ilz kommend auf der B66 Richtung Riegersburg unterwegs. In der scharfen Rechtskurve fast schon am Ende des bergauf führenden Abschnitts nach Neustift - der sogenannten Thier-Lois-Kurve - fuhr der Mann geradeaus und kam im Graben auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Der Fahrer bleib dabei unverletzt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.