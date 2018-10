Die ÖVP von Bad Radkersburg schickt 2020 mit Karl Lautner ein bekanntes Gesicht ins Rennen um den Bürgermeistersessel. Der ehemalige Chef des Steirischen Straßenerhaltungsdienstes soll die Schwarzen wieder zur klaren Nummer eins in der Thermenstadt machen.

Überraschung in Bad Radkersburg

Heinrich Schmidlechner (Mi.) hört 2020 als Bürgermeister von Bad Radkersburg auf. Karl Lautner (re.) soll ihn beerben. Er und Franz Trebitsch sollen als Doppelspitze die Wahl für die VP gewinnen. © KK

Eine spannende Personalentscheidung sorgte in den letzten Tagen und Wochen in Bad Radkersburg für Brodeln in der Gerüchteküche. Die ÖVP stellte nämlich bereits die Weichen für die Gemeinderatswahl 2020. Das ist notwendig, denn Bürgermeister Heinrich Schmidlechner wird sich mit Ende der Legislaturperiode nämlich aus der Gemeindepolitik zurückziehen. Das Stadtoberhaupt feiert im nächsten Jahr ja seinen 70er.

