Die Handschellen klickten noch an Ort und Stelle © Jürgen Fuchs

Zwei Jugendliche (zwölf und siebzehn Jahre alt) wollten am Samstag in den Abendstunden aus einem Firmengelände in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) ein Moped stehlen. Sie schlugen mit einem Stein zwei Scheiben einer Eingangstüre ein, wodurch sie in einen Abstellraum gelangten. Dort traten sie mit den Füßen eine weitere Türe auf und gelangten in einen Depotraum, in dem ein Motorfahrrad abgestellt war, wie die Polizei informiert. Dieses Motorfahrrad brachten die beiden ins Freie. Wohl auf ihre Sicherheit bedacht, setzten sie Sturzhelme auf, die sie in dem Raum ebenfalls fanden.

Während der 17-Jährige das Moped unbefugt in Betrieb nahm, war sein 12-jähriger Komplize damit beschäftigt mit einer Astschere den Maschendrahtzaun aufzuschneiden, der das Firmengelände einfasst. Durch die Öffnung wollten sie flüchten. Dabei wurden sie von Zeugen auf dem Firmenareal beobachtet und in der Folge angeschrien. Dies hinderte die beiden am Mopeddiebstahl.

Fluchtversuch gescheitert

Die zwei Jugendlichen ließen das Moped, bei welchem bereits der Motor lief, sowie die beiden Sturzhelme zu Boden fallen und wollten zu Fuß die Flucht ergreifen. Doch dabei wurden sie von weiteren, am Vorfallsort eingetroffenen Personen gehindert. Die Polizeistreife aus Königsdorf traf kurz nach der Verständigung ein und nahm die beiden Burschen an Ort und Stelle fest.

Zu dem vorliegenden Diebstahl wurden unter anderem bei dem 17-Jährigen suchtgiftverdächtige Gegenstände vorgefunden. Diese wurden sichergestellt und werden einer kriminaltechnischen Untersuchung zugeführt.

Nach erfolgten Einvernahmen auf der Polizeiinspektion Königsdorf durch die Polizei wurden die beiden Jugendlichen wieder auf freien Fuß gesetzt, eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt folgt.