Auf der B57 an der Einfahrt zum Schloss Hainfeld in Leitersdorf kam es schon wieder zu einem Auffahrunfall. Eine Autolenkerin wurde verletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Frau wurde bei dem Unfall auf der B57 verletzt © LFV Franz Fink

Die Einfahrt zum Schloss Hainfeld auf der Strecke zwischen dem Einkaufszentrum Mühldorf und der Ortseinfahrt Leitersdorf ist ein unfallträchtiger Punkt auf der B57. Am Mittwochvormittag hat es dort wieder gekracht. Ein Lenker aus dem Bezirk Graz Umgebung wollte kurz vor zehn Uhr aus Richtung Feldbach kommend nach links abbiegen. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Eine nachkommende Autolenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte in das Heck des stehenden Pkw. Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Notarztwagen ins LKH Feldbach gebracht. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.