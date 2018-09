Facebook

15 Jahre gibt es den 8-Städte-Gutschein bereits. Nun setzen die acht ost-und südoststeirischen Partnerstädte einen großen Modernisierungsschritt © Thomas Plauder

Es war im Jahr 2003, da ging der allererste 8-Städte-Gutschein über den Ladentisch. Nun, 15 Jahre später, haben sich die acht ost- und südoststeirischen Städte Feldbach, Bad Radkersburg, Fehring, Weiz, Gleisdorf, Hartberg, Fürstenfeld und Friedberg dazu entschlossen, mit ihrem Erfolgsprodukt in eine neue Ära zu starten.

Über sechs Millionen Mal wurde der beliebte Zehn-EuroGutschein in den letzten 15 Jahren verkauft. „Daraus ergibt sich eine Wertschöpfung von 60 Millionen Euro, die in den beteiligten Städten blieb“, bilanziert Christian Ortauf, der Feldbacher Tourismusobmann nicht ganz ohne Stolz.

Mehr als 800 Partnerbetriebe

Nun erfährt der Gutschein, der in mehr als 800 Partnerbetrieben einlösbar ist, eine Modernisierung, oder wie es Feldbachs Bürgermeister Josef Ober bei der Präsentation ausdrückte: „Der Gutschein kommt in der Jetztzeit an.“

Ab 20. September kann der 8-Städte-Gutschein nun auch online unter www.8staedte.at rund um die Uhr zuhause ausgedruckt werden. Darüber hinaus wird es ab Mitte Oktober in allen Städten außer in Bad Radkersburg als zusätzliches Angebot jeweils einen Automaten geben, an denen man 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ganz einfach Gutscheine erwerben kann. Diese Gutschein-Automaten werden in Bankfoyers stehen, in Feldbach im Foyer des Tourismusverbandes am Hauptplatz.

So sieht der neue 8-Städte-Gutschein aus. Foto © Thomas Plauder

Bestehen bleiben die bisherigen Verkaufsstellen in Fehring und Friedberg (jeweils Stadtamt), Weiz (Stadtmarketing), Gleisdorf, Feldbach Fürstenfeld, Hartberg und Bad Radkersburg (jeweils die Tourismusbüros).

Mit der Modernisierung ging auch die Gründung der „Die Oststeirische Städtekooperation GmbH“ einher. Sie fungiert als Träger des Gutscheins und soll die Wertschöpfung weiter erhöhen. „In den letzten Wochen zogen die acht Städte derart an einem Strang, um die Modernisierung voranzutreiben – so ein regionaler Zusammenhalt ist einzigartig“, lobt Robert Gether, Geschäftsführer der Impulsregion Fürstenfeld, der auch als Geschäftsführer der neuen GmbH fungiert.

Finanziert wurde das Projekt durch Gelder aus zwei Interreg-Projekten und Eigenmittel der Städte. Die Hartberger Agentur inred erarbeitete die optische Veränderung des Gutscheins. Die Betriebe und Verkaufsstellen wurden zudem mit modernen Systemen und neuer Software der Firma Medianova aus Gleisdorf ausgestattet. Die Zahlungsanweisung läuft nun automatisch im Hintergrund, sobald ein Gutschein eingelöst wird.

