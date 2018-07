Facebook

Der Cannabis-Automat sorgt weiterhin für Aufregung. © Matthias Janisch

Der Cannabis-Automat in der Feldbacher Gleichenbergerstraße nahe der Volksschule II ist vor allem ein Politikum. Nun ist auch die FPÖ in der Sache aktiv geworden. Sie hat in der Gewerbeordnung gegraben. Stadtrat Franz Halbedl und der Landtagsabgeordnete Herbert Kober glauben in Paragraph 52 Absatz 4 „eindeutig“ eine Möglichkeit entdeckt zu haben, den Betrieb des Automaten zu untersagen. Bürgermeister Josef Ober solle das nutzen und den Vertrieb sofort stoppen. Ansonsten werde die FPÖ in der nächsten Gemeinderatssitzung – im September – einen entsprechenden Antrag einbringen.

