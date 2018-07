Major Günther Rath (42) wird neuer Kommandant des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 7 in Feldbach.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Major Günther Rath bei seinem letzten Auslandseinsatz im Kosovo © Wilfried Rombold

Ein Feldbacher "Eigengewächs" wird der neue Kommandant des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 7 (AAB 7) in Feldbach: Major Günther Rath soll kommende Woche von Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) in seiner neuen Funktion ernannt werden. Der Südoststeirer war zuvor im Bataillonskommando als Aufklärungsoffizier tätig. Er ist auch Obmann der Artillerie-Traditionskapelle "Von der Groeben". Der 42-Jährige folgt Oberstleutnant Herbert Sailer, der eine einjährige Truppenverwendung als Generalstabsoffizier in Feldbach absolvierte.