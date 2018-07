Gras an falscher Stelle?Cannabis-Automat vor Volksschule sorgt für Aufregung

In Feldbach steht ein seit Kurzem ein Hanf-Automat gegenüber der Volksschule II. Die Gemeinde will gegen diesen Stellplatz vorgehen, der Betreiber beharrt auf die Zusammenarbeit mit der Gemeinde im Vorfeld der Montage.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieser Automat sorgt gerade für Aufregung. © Matthias Janisch

Bis vor Kurzem stand gegenüber der Volksschule II in Feldbach noch ein Zigaretten-Automat. Aufgrund von Protesten der Eltern wurde dieser abmontiert. Nun hängt an der selben Stelle, 60 Meter von der Volksschule entfernt, ein Hanf-Automat. Dort kann man verschiedene Mengen an CBD-Blüten erwerben. Der Verkauf von CBD-Blüten ist in Österreich legal, genauso wie das Konsumieren von Zigaretten.

Laut SPÖ Feldbach hätten sich bereits mehrere Eltern darüber aufgeregt, Direktor Helmut Kos wusste auf Anfrage der Kleinen Zeitung bislang jedoch nichts von diesem Automaten. "Ich bin aber gegen den Verkauf von Süßigkeiten, Zigaretten und Alkohol in der Umgebung von Schulen", sagt Kos.

SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Koller versteht das Unverständnis über den Stellplatz des Automaten. "Grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn Produkte die legal zum Verkauf zugelassen wurden, vertrieben werden. Es ist aber äußerst bedenklich, wenn Cannabis Produkte direkt vor einer Schule im Automaten angeboten werden, auch wenn ein Erwerb nur mit Bankomatkarte möglich ist", sagt Koller.

Der Hanf-Automat steht 60 Meter von der Volksschule II entfernt. Foto © Matthias Janisch

Betrieben wird der Automat von der Grazer Firma "Dr. Greenthumb". Der Geschäftsführer verweist darauf, dass die Aktion mit der Gemeinde abgesprochen wurde: "Wir haben mit der Gemeinde, inklusive dem Bürgermeister, acht Wochen kommuniziert." Über den Aufstellungsort hätte man im Vorfeld nichts gewusst, man verstehe aber die Bedenken der Eltern. "Wir haben öfters mit besorgten Eltern zu tun und wollen dieses Problem offen aussprechen und sind auch zu einer Lösung bereit."

Bürgermeister Josef Ober will gegen den Stellplatz des Automaten vorgehen. "Wir versuchen den Automaten wegzubringen, da er aber auf einem Privatgrundstück steht, wird das schwierig", sagt Ober.

Ist ein Cannabis-Automat in der Nähe einer Volksschule problematisch? Gegenüber der Volksschule II in Feldbach befindet sich seit Kurzem ein Cannabis-Automat. Die Feldbacher SPÖ kritisiert die Standortwahl. Der Automat ist nur rund 60 Meter von der Bildungseinrichtung entfernt. Was meinen Sie, ist die Standortwahl problematisch? Ja, die Umgebung einer Schule sollte frei von Automaten dieser Art sein. Nein, ich finde nicht, dass solche Automaten ein Problem darstellen. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.