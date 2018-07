Ein geplatzter Hydraulikschlauch bei einem Betonmischwagen sorgte in Kirchberg an der Raab für einen Feuerwehreinsatz, bei dem die Zeit drängte.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sintflutartiger Regen erschwerte den Einsatz. © FF Kirchberg

Kurz nach 17 Uhr heulte am Donnerstag in Kirchberg an der Raab die Sirene. Der Grund für den Feuerwehreinsatz war ein kurioser. Bei einem Betonmischwagen, der zu einer Baustelle im Ortsteil Wörth unterwegs war, war ein Hydraulikschlauch geplatzt. In der Folge flossen mehrere Liter Hydrauliköl auf die Straße.