Rund 800 Aktivitäten in 19 Gemeinden des Bezirks bietet der Vulkanland Ferien(s)pass heuer für Kinder und Jugendliche.

Bei den vielen Ferien(s)pass-Aktionen ist auch für jede Menge Abkühlung gesorgt © Tanja Unterweger

Die Ferien stehen vor der Tür und für die Kinder und Jugendlichen beginnt die sorgenfreie Zeit im Jahr. Spiel und Spaß stehen an erster Stelle. Ein Fixpunkt des Sommerprogrammes in der Südoststeiermark ist seit vielen Jahren der Ferien(s)pass: 19 Gemeinden im Bezirk sind dieses Jahr Teil der Aktion und füllen die schulfreie Zeit wieder mit Erlebnissen der besonderen Art.

Von Bad Radkersburg bis Kirchberg an der Raab werden für die Kinder und Jugendlichen rund 800 Veranstaltungen organisiert.