Vier Personen wurden in Gnas verletzt als während eines Unwetter ein Baum ein Auto stürzte. © Feuerwehr Karner

Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es am Donnerstagabend in Gnas. Während eines heftigen Unwetters wurden drei Personen in einem Pkw in Gnas unbestimmten Grades verletzt. Auf der L229, zwischen Gnas und Ebersdorf (Gemeinde Gnas) war ein Baum auf das Fahrzeug gestürzt und begrub es unter sich.

Es sollte eigentlich ein gemütlicher Abend werden. Gegen 20.40 Uhr war ein 22-jähriger Südoststeirer mit seinem PKW von Straden kommend in Fahrtrichtung Gnas unterwegs. Im Auto befanden sich außerdem drei Beifahrerinnen im Alter von 17, 18 und 32 Jahren. Das Quartett war auf dem Weg zum Pizzaessen, als das Unglück passierte. Ein Baum stürzte auf die Straße und traf das Auto im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe.

"Es war ein wuchtiger Baum, den der Sturm in rund ein Meter Höhe abgerissen hat", schildert ein Mitglied der Einsatzkräfte. "Das große Glück war, dass eine Böschung den Aufprall ein wenig gedämpft hat, sonst hätte das Ganze noch viel schlimmer ausgehen können." Es habe eine "regelrechte Weltuntergangsstimmung" geherrscht. "Überall lagen Bäume, wir konnten anfangs gar nicht zur Unglücksstelle zufahren."

Weg für Rettungskräfte freigeschnitten

Feuerwehrsanitäter der Feuerwehr Gnas versorgten die verletzten Personen bis zum Eintreffen der Rettung und schnitten die Straße für die Zufahrt der Rettungskräfte frei. Diese brachten die drei Verletzten in der Folge ins LKH Feldbach. Über den genauen Verletzungsgrad ist nichts bekannt. Der 22-jährige Lenker des Wagens sowie die 32-jährige Beifahrerin dürften aber schwerer verletzt worden sein. Ebenfalls verletzt wurde eine auf der Rückbank sitzende 18-Jährige. Eine 17-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt.

