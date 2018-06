Facebook

Marc Berndorfer, Andreas Uller, Karl Puchleitner, Bauleiter Franz Platzer, Gernot Huber, Polier Hannes Krois © Helmut Steiner

Drei-Hauben-Koch und SteiraWirt Richard Rauch weiß, was Qualität ist und um ihre Bedeutung. Daher zeigte er sich jüngst auf der Baustelle seines kleinen Hotels mit Kochschule in Trautmannsdorf beeindruckt: „Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so hochkarätige Mitarbeiter von Puchleitner auf meiner Baustelle habe.“ Und was für welche. Gleich drei Lehrlinge und Jungmaurer, die maßgeblich am Umbau des Gebäudes im Herrenhaus-Stil in ein Boutique-Hotel mitarbeiten, sind nämlich bei Bewerben für Top-Facharbeiter dabei.

Der Auersbacher Gernot Huber stellt gerade bei den Steirischen Lehrlingsmeisterschaften der Maurer, die am Freitag ins Finale gehen, sein Können unter Beweis. Andreas Uller hat diesen Bewerb 2017 gewonnen und wurde beim Bundesbewerb 2017 Zweiter. Der Raabauer hat beste Chancen bei den Austrian Skills im November in Salzburg dabei zu sein. Die Vorentscheidung dafür findet Ende Oktober statt.

Zeitdruck und Millimeterarbeit

Ständig im Training – unter anderem in Oberösterreich, aber natürlich auch zu Hause – ist derzeit Marc Berndorfer. Der Jungmaurer aus Leitersdorf kann schon auf eine ansehnliche Liste an Erfolgen blicken: Sieger des Landesbewerbs 2015, 2016 bester Nachwuchsmaurer Österreichs als Gewinner des Bundesbewerbs und im selben Jahr Zweiter bei den Austrian Skills. Nun steht die nächste Herausforderung an. Marc Berndorfer wird Österreich bei den European Skills im September in Budapest vertreten. Insgesamt sechs Wochen Training stehen als Vorbereitung auf dem Programm.

Dass die Konkurrenz bei all diesen Bewerben stark ist, steht außer Frage. Auch Genauigkeit und exaktes Arbeiten sind wesentliche Anforderungen. „Da geht es um Millimeter“, sagt Marc Berndorfer. „Aber das Schlimmste bei den Bewerben ist der Zeitdruck.“

205 Lehrlinge ausgebildet

Für Firmenchef Karl Puchleitner ist 2018 mit dem erfolgreichen Trio ein herausragendes Jahr in der Lehrlingsausbildung im Unternehmen – auch wenn junge Mitarbeiter kontinuierlich Jahr für Jahr Spitzenplätze bei Bewerben erringen. Den Anfang machte im Jahr 1976 ein gewisser Josef Ober mit Platz zwei beim Landesbewerb.

Zahlen und Titel 205 Lehrlinge hat die Firma Puchleitner von 1957 bis 2017 ausgebildet. 57 davon sind aktive Firmenmitarbeiter.

Acht Mitarbeiter sind als Lehrlingsausbilder für die Lehrberufe Maurer, Zimmerer und Bürokauffrau/-mann tätig.

Drei Sieger im Bundesbewerb der Maurer stellte das Unternehmen bisher. Bundessieger Alois Ruckenstuhl (jetzt Polier im Unternehmen) erreichte bei der Weltmeisterschaft der Maurer in Lyon den vierten Platz. Dazu kommen drei Sieger im Landesbewerb sowie fünf zweite und zwei dritte Plätze.

Auch für den Betrieb, der in Mühldorf bei Feldbach seinen Sitz hat, ist der Facharbeitermangel ein Thema. „Es ist unwahrscheinlich, wie heuer die Baukonjunktur dampft“, schildert Karl Puchleitner die Situation. Entsprechend groß ist die Nachfrage. „Wir könnten fünf gute Maurer zusätzlich brauchen, aber die gibt es auf dem Markt nicht.“ Puchleitner jammert nicht, sondern bildet selber aus: zwischen fünf und sieben Lehrlinge jedes Jahr – und heuer ist erstmals auch ein weiblicher Maurerlehrling dabei.

Seit rund 20 Jahren bewirbt das Unternehmen den Maurerberuf sehr intensiv und geht dafür auch in die Schulen. „Wir haben Facharbeiter und es kommen welche nach“, sicht der Firmenchef seinen Weg bestätigt.

