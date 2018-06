Pkw-Lenker übersah in Feldbach in einem Kreisverkehr einen Radfahrer und stieß ihn zu Boden. Der Radfahrer wurde schwer verletzt.

Der Radfahrer wurde von der Rettung ins LKH Feldbach gebracht © Jürgen Fuchs

Ein 75-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark war am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf der Landesstraße 201 in Feldbach stadtauswärts Richtung Fehring unterwegs. Im Kreisverkehr auf Höhe des Baumarktes in der Gleichenbergerstraße dürfte der Mann einen 53 Jahre alten Fahrradfahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, übersehen haben. Der Pkw stieß mit dem Radfahrer zusammen und brachte ihn zu Sturz. Der 53-jährige Radfahrer wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in das LKH Feldbach eingeliefert und stationär aufgenommen. Beide Unfallbeteiligte waren nicht alkoholisiert.