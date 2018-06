Stromausfall und umgestürzte Bäume Baum auf Bahngleis, Blitz legte Trafo lahm

Gewitterfront zog über Südoststeiermark hinweg. Im Raum Kirchberg/R. und in Unterlamm mussten Feuerwehren umgestürzte Bäume beseitigen. Einer war auf das Gleis der Ostbahn gefallen. In Reith schlug Blitz in Trafo ein. Für Mittwoch gibt es Unwetterwarnung für den Bezirk.