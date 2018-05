Facebook

Zahlreiche Äcker wurden bereits überflutet © Thomas Plauder

Den Regenschirm braucht man am Montag in der gesamten Südoststeiermark. Während es in Feldbach gemütlich regnet, goss es nur wenige Kilometer entfernt in Strömen. So fürhte der Starkregen im Raum Kirchberg bis Kirchbach bereits zu lokalen Überflutungen.

Straßensperren eingerichtet

Aufgrund von Überflutungen ist derzeit die L 216 zwischen Paldau und St. Stefan im Rosental nur erschwert passierbar. Die B 73 zwischen Ziprein und Wolfsberg im Schwarzautal sowie die L 247 zwischen Seibuttendorf und Kleinfrannach sind derzeit überhaupt gesperrt.

Lokalaugenschein von

Derzeit stehen die Feuerwehren St. Stefan im Rosental, Unterlabill, Seibuttendorf, Manning und Kleinfrannach im Einsatz. Zudem sind mittlerweile die Feuerwehren Paldau, Studenzen und Berndorf ausgerückt. Nähere Infos folgen.

Überflutung in Paldau

Entwarnung kann bis Dienstag in der Früh jedoch nicht gegeben werden, wie Albert Sudy, Meteorologe von der Zentralanstalt für Meteorologie in Graz, erklärt: "Es sind derzeit vereinzelt Gewitter eingelagert, die zu starken Niederschlägen führen. Es gibt eine interessante Entwicklung, dass auch ein Oberitalientief für Niederschläge sorgen dürfte." In den Nachtstunden könnte sich die Situation eher verschlimmern. Mit Überflutungen ist am Montag in der gesamten Steiermark zu rechnen.

Tiefernitzbach trat über die Ufer

Nicht das erste Unwetter

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Unwettern in der Südoststeiermark. So sorgten Unwetter beispielsweise im Raum Straden oder Unterlamm für Überflutungen und Vermurungen. Frannach hatte es Mitte April besonders hart getroffen.

