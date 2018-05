Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Bad Radkersburg wurde gestern die erste steirische Fahrradstraße eingeweiht. Autos dürfen durch diese Straße (fast) nicht mehr fahren.

Feierliche Eröffnung der Fahrradstraße mit Verkehrslandesrat Anton Lang (Mitte) © Verena Gangl

Bad Radkersburg rollt den Radfahrern den roten Teppich aus: und zwar den Farbteppich. Das weiße Fahrrad, das auf rotem Untergrund Verkehrsteilnehmern vom Boden entgegenleuchtet, signalisiert ganz klar: diese Straße gehört den Radlern. Und so ist es auch. Im Ortsteil Mitterling wurde gestern etwas eingeweiht, das es bislang in der Steiermark noch nicht gab. „Es ist die erste Fahrradstraße“, sagt Verkehrslandesrat Anton Lang, der zur Eröffnung in die Thermenstadt gekommen ist.

