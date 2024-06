Naturschutzbund Steiermark feiert mit Kunstauktion 111. Geburtstag

Der Naturschutzbund feiert am 14. und 15. Juni in Hohenbrugg das 111-jährige Bestehen. Neben einer Kunstauktion, der Jubiläumsfotoausstellung bieten Biologen auch Exkursionen in das Naturschutzgebiet Hohenbrugg-Schiefer an.