Luis Sammer stieg über die Jahre zu einem der gefragtesten steirischen Künstler auf. Seine Arbeiten wurden in 165 Einzelausstellungen gezeigt. Im Schloss Seggau befinden sich 100 Gemälde von ihm als Dauerausstellung und im öffentlichen Raum sind seine Glasfenster, Fresken und Keramiken in der ganzen Steiermark verbreitet. Sammer wurde mit vielen nationalen und internationalen Kunstpreisen ausgezeichnet. Dabei kam er 1936 als zweiter Sohn der Keuschlerfamilie Sammer in Stainz bei Straden zur Welt. Davor kehrten seine Eltern nach einem mehrjährigen Arbeitsaufenthalt aus Buenos Aires in das Heimatdorf zurück.