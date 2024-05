Am 8. Mai 2023 schoss ein 74-jähriger Mann in einem Mehrparteienhaus in Straden auf seine 52-jährige Nachbarin und deren 61-jährige Freundin. Die Nachbarin wurde schwer verletzt, die Freundin kam mit leichten Verletzungen davon. Der Täter hatte sich danach selbst erschossen. Ein Jahr nach dem Schussattentat möchten sie mit ihrer Geschichte Menschen mit schweren Schicksalsschlägen Mut machen.