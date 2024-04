Insekten finden nun in Edelsbach ein neues Zuhause. Denn direkt vor dem Gemeindeamt hat kürzlich ein „Brücken-Insektenhotel“ eröffnet. In mühevoller Handarbeit und rund 500 Arbeitsstunden hat die Landjugend Edelsbach gemeinsam mit Renate Theißl, der Leiterin des Brückenbaumuseums in Edelsbach, diese besondere Heimat für die kleinen Nützlinge gebaut.