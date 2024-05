Im September 2023 wurde Markus Schöck als neuer Pfarrer für Feldbach offiziell eingeführt. Er hat damit auch – wie zuvor Pfarrer Friedrich Weingartmann – die Leitung des Seelsorgeraums Feldbach übernommen. Nur dass im September zu den bestehenden Pfarren (Breitenfeld an der Rittschein, Edelsbach, Eichkögl, Feldbach, Kirchberg an der Raab, Paldau und Riegersburg) noch die drei Pfarren Fehring, Hatzendorf und Unterlamm dazugekommen sind. Damit ist der Seelsorgeraum auf zehn Pfarren gewachsen. „Hatte ein Priester früher nur eine Pfarre, so muss man heute vor allem am Wochenende einen echten ‚Messmarathon‘ laufen“, sagte Weingartmann bereits vor rund einem Jahr in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung.