Ein Atelier für schöne Dinge soll es werden, erzählt Rainer Böhm, während er durch sein neues Geschäftslokal in der Bürgergasse 14 (zwischen Street One und der ehemaligen Trafik) führt. Es ist eine alte Schmiede, die jahrelang leer gestanden ist. Sogar noch ein alter Ofen befindet sich darin – zwischen zwei Fenstern, durch die man in einen lieblich-wilden Garten lugen kann.