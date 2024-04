Most ist ihre Leidenschaft und das seit 20 Jahren: Im Jahr 2004 schlossen sich die sieben Obst- und Weinbauern Karl Haas, Alois Kaufmann, Gottfried Trummer, Johann Friedl, Christof Krispel, Leopold Boden und Josef Nestelberger zur Obstweingemeinschaft Caldera zusammen, um hochwertigen Most zu produzieren. „Wir wollten dem Most, der damals noch als ‚Arme-Leute-Getränk‘ galt, zu einem neuen Image verhelfen“, so Caldera-Obmann Karl Haas.